"К сожалению, динамика последней недели показывает, что количество больных, которые обращаются за помощью и нуждаются в госпитализации, остается на высоком уровне. В среднем от 180 до 220 больных госпитализируют ежедневно", – цитирует директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемериса 24 Канал.

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Чиновник отметил, что из-за стабильного роста больных во Львове и по всей Украине, МОЗ распорядилось найти потенциальные места для создания мобильных госпиталей. Для этого рассматривают возможность их создания на Арене Львов и других спорткомплексах города. Сейчас общая загруженность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет 64,7%. Всего за время пандемии COVID-19 обнаружили почти 480 тисяч украинцев.

К слову, Арену Львов в качестве домашнего стадиона используют сразу два местных клуба – Львов и Рух. Оба расположились на дне турнирной таблицы УПЛ.

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