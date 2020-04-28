Арена Львов имеет миллионные долги – стадион оказался в финансовой яме

Директор Арены Львов Юрий Майборода признался, что один из лучших стадионов Украины переживает серьезные финансовые трудности.

Напомним, в сезоне 2019/20 на Арене Львов не выступает ни один клуб. Стадион должен был принять матч молодежной сборной Украины против Северной Ирландии, а также поединок национальных команд Украины с Израилем, но из-за пандемии коронавируса данные матчи были перенесены.

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"Нет матчей, зарплат, нечем оплачивать электроснабжение, теплоснабжение. Поэтому хочу поблагодарить облэнерго за понимание, потому что долги уже миллионами измеряются.

Даже когда на стадионе ничего не происходит, все равно есть расходы, связанные, прежде всего, с электроснабжением. Они пока ждут. То же касается и тепла, прошлогодних долгов. Здесь возникает общая проблемная ситуация с функционированием этого сооружения.

Все проблемы, в принципе, можно было бы решить и выйти на нормальное функционирование, но не в этой ситуации с карантином", – рассказал Майборода в эфире программы "Оставайся с футболом" на телеканале "Футбол 1".

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