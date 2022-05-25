"Арена Львов – знаковое место. Это первый стадион, который нас приютил после 2014 года. И я даже не мог представить, что этой арене будет уготована такая участь, однако сегодня стадион помогает и спасает многих людей. Они приезжают из восточных регионов Украины, и после всего, что пережили, трудно вернуть людей в нормальный жизненный порядок.

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А когда смотришь на их лицо сегодня, то понимаешь, что они немного успокоились, где-то мы помогли, внесли свой вклад. Поэтому мне очень нравится, как все устроено в нашем Shelter Centre, мне нравятся наши ребята из Шахтера, которые здесь работают – все улыбчивые, все дружелюбные. Но главным показателем качества нашей работы является мнение людей, которые сюда приезжают, здесь находятся. И когда смотришь на них, то понимаешь, что все, что мы делаем – правильно.

Но в то же время хочется, чтобы здесь было как можно меньше людей и все это закончилось как можно быстрее. Сегодня встретили многих наших сотрудников, с которыми не виделись четыре-пять месяцев. Это как бальзам в душу, очень приятные эмоции. Дай Бог им сил, терпения, ведь многие люди с разными судьбами, с разными ситуациями проходят через их руки, и в этот момент нужно как можно больше помогать и делать максимально то, что от тебя зависит.

Наша главная задача здесь – помочь людям. Любым образом: технически, нравственно и физически. Это главная задача, и я вижу, что у нас все очень хорошо получается", – отметил Палкин в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, Shelter Centre Шахтера на Арене Львов открылся в апреле и ежедневно принимает переселенцев из разных регионов Украины. Центр может разместить около 230 взрослых и детей.

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