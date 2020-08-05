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Арда Туран вернулся в Галатасарай после завершения контракта с Барселоной

5 августа 23:43 - Читати українською
Арда Туран вернулся в Галатасарай после завершения контракта с Барселоной
Арда Туран (второй слева) / ФК Галатасарай

Стамбульский клуб объявил о возвращении опытного полузащитника, у которого завершился контракт с Барселоной.

Арда Туран снова будет играть за Галатасарай после 9 лет отсутствия. Летом 2011-го он перебрался в Атлетико за 13 млн евро. 33-летний турок перешел в родной клуб на правах свободного агента, отмечает официальный сайт Галатасарая.

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Срок контракта не разглашается. Первую половину прошлого сезона Арда провел в составе Истанбул Башакшехира, который в итоге стал чемпионом Турции. Зимой арендное соглашение было расторгнуто, после чего хавбек не провёл ни одного поединка. Теперь же его контракт с Барсой наконец-то истек.

К слову, Галатасарай финишировал на 6 позиции Суперлиги 2019/20 и будет играть в Лиге Европы.

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