Арда Туран вернулся в Галатасарай после завершения контракта с Барселоной

Стамбульский клуб объявил о возвращении опытного полузащитника, у которого завершился контракт с Барселоной.

Арда Туран снова будет играть за Галатасарай после 9 лет отсутствия. Летом 2011-го он перебрался в Атлетико за 13 млн евро. 33-летний турок перешел в родной клуб на правах свободного агента, отмечает официальный сайт Галатасарая.

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Срок контракта не разглашается. Первую половину прошлого сезона Арда провел в составе Истанбул Башакшехира, который в итоге стал чемпионом Турции. Зимой арендное соглашение было расторгнуто, после чего хавбек не провёл ни одного поединка. Теперь же его контракт с Барсой наконец-то истек.

К слову, Галатасарай финишировал на 6 позиции Суперлиги 2019/20 и будет играть в Лиге Европы.

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