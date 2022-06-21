У 35-летнего футболиста закончился контракт с Галатасараем, и продлевать его стороны не будут. Следовательно, Туран решил завершить карьеру футболиста, сообщает Telecomasia.net.

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По информации источника, Арда Туран останется в стамбульском клубе и получит должность в спортивном департаменте.

На клубном уровне наибольшее количество матчей Туран провел в составе родного Галатасарая (240 поединков – 49 голов). Также выступал за Атлетико (178 – 22) и Барселону (55 – 15). За сборную Турции провел 100 матчей, в которых забил 16 голов.

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