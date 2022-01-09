Бывший полузащитник Барселоны, Атлетико и сборной Турции вернулся на поле после длительного отсутствия и сразу привлек огромное внимание.

В 20-м туре турецкой Суперлиги Галатасарай дома проиграл Гиресунспору (0:1) и находится в нижней половине турнирной таблицы. Во втором тайме на поле вышел Арда Туран, пропустивший более 4-х месяцев из-за серьезной травмы. Турок не играл с 19 августа прошлого года.

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Кадры с 34-летним экс-хавбеком Барселоны и Атлетико стали вирусными. Дело в том, что опытный ветеран очевидно находится не в лучшей физической форме. Приличный живот в лучших традициях Эдена Азара не удалось скрыть даже под игровой формой.

Хотя большое количество украинцев сейчас вполне могут понять Турана – на новогодние и Рождественские праздники многие наедают лишние килограммы.

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