Арда Туран рассмешил лишним весом после возвращения на поле – вирусные кадры
Бывший полузащитник Барселоны, Атлетико и сборной Турции вернулся на поле после длительного отсутствия и сразу привлек огромное внимание.
В 20-м туре турецкой Суперлиги Галатасарай дома проиграл Гиресунспору (0:1) и находится в нижней половине турнирной таблицы. Во втором тайме на поле вышел Арда Туран, пропустивший более 4-х месяцев из-за серьезной травмы. Турок не играл с 19 августа прошлого года.
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Кадры с 34-летним экс-хавбеком Барселоны и Атлетико стали вирусными. Дело в том, что опытный ветеран очевидно находится не в лучшей физической форме. Приличный живот в лучших традициях Эдена Азара не удалось скрыть даже под игровой формой.
Хотя большое количество украинцев сейчас вполне могут понять Турана – на новогодние и Рождественские праздники многие наедают лишние килограммы.
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