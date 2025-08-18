"Прежде всего хочу отметить, что игра с Вересом была очень эмоциональной и насыщенной. Возвращаясь немного назад, отмечу, что мы провели замечательное противостояние в отборе Лиги Европы с Панатинаикосом, однако, к сожалению, нам не удалось получить положительный для себя результат в виде выхода в следующий раунд.

Также сюда можно добавить матч чемпионата Украины с Карпатами, где мы пропустили на последних минутах. В такие моменты у вас может возникнуть внутренний конфликт относительно той системы, которую вы пытаетесь исповедовать, иногда даже определенное недоверие к ней, поэтому победа над Вересом очень важна в контексте того, чтобы напомнить нам самим, что мы на правильном пути.

Позади 120 минут противостояния и серия пенальти с Панатинаикосом, также непростое возвращение домой, но я искренне могу заверить, что горжусь своими игроками и тем, как они себя проявили в целом на дистанции и непосредственно в этом матче. Мы стараемся искать наши решения, особенно против обороны, которая состоит из пяти защитников: это также важно в контексте игры наших вингеров – искать свободные пространства. Поэтому я просто доволен тем, как проходил матч, как мы сумели адаптироваться к этим решениям", – цитирует Турана официальный сайт "горняков".

Напомним, Шахтер победил Верес со счетом 2:0, набрал семь очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы – от Динамо донетчане отстают на 2 балла.

