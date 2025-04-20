Невероятный эпизод случился в матче Первой лиги между Подольем и Кремнем – один из голов во встрече был забит с откровенным нарушением правил.

Матч Подолья и Кремня завершился ничьей 1:1, однако команда из Хмельницкого могла бы предъявить претензии в адрес арбитра.

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Эпизод произошел на 37-й минуте. Молько навесил с правого фланга на дальнюю штангу, Колосков пытался в падении переправить мяч в ворота, но сначала попал во вратаря, а потом подбежал защитник и попытался выбить. Получилось неудачно, ведь он попал в Колоскова, после чего снаряд и оказался в воротах.

Проблема в том, что мяч залетел в ворота от руки Колоскова – он как раз пытался встать или среагировать на рикошет от вратаря. Судья же не заметил этого и не обратил внимания на апелляции игроков Подолья.

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