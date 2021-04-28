Следующий сезон УПЛ может подарить нововведение, которого давно ждали.

"Как нам стало известно из источников в Комитете арбитров УАФ, начиная со следующего сезона в Регламент проведения соревнований вводится важное нововведение – главные арбитры матчей будут обязаны давать после матча флеш-интервью трансляторам по поводу поединка и принятых решений.

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Изменения в Регламент УПЛ направлены клубам для рассмотрения. Трудно представить себе, что по данному пункту у кого-нибудь возникнут возражения", – говорится в публикации Telegram-канала Динамо Киев Inside.

Добавим, что чемпионат Нидерландов уже несколько сезонов практикует послематчевые комментарии арбитров. Похожая идея обсуждается в Италии.

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