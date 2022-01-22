Арбитры и ассистенты, работающие на матчах УПЛ, 25 января будут здавать в Киеве нормативы по физподготовке, сообщает Meta Ratings.

Маркевич: Украинские арбитры не умеют судить

Все, кто успешно пройдет тестирование, 12 февраля отправятся в Турцию, где в течение недели будут готовиться к весенней части сезона. Для них запланированы как теоретические занятия, так и обслуживание контрольных поединков.

На этом сборе будут присутствовать председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, куратор судейского корпуса Никола Риццоли, а также члены комитета арбитров, которые лично будут контролировать подготовку элитных украинских рефери.

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