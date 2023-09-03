Нападающий Барселоны Роберт Левандовски недоволен работой арбитров в Ла Лиге и обвинил их в непоследовательности.

"Испанская лига недостаточно привлекательна в атакующей игре. Судьи убивают футбол. В некоторых ситуациях они позволяют слишком много вещей защитникам. Если я сфолю, вдруг возникает другая интерпретация, и получаю желтую карточку. У меня нет проблем, но это ненормально.

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Ла Лига непривлекательна из-за судей. Испанские судьи убивают Ла Лигу. Это странно, потому что судьи, кажется, знают, что есть команды, которые не хотят играть в футбол, а только падают, симулируют, провоцируют и фолят", – цитирует поляка Marca.

Напомним, что после матча с Хетафе Хави и Рафинья получили по два матча дисквалификации. Наставник каталонцев имел претензии к арбитрам и не стеснялся их высказывать.

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