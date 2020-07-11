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"Арбитры покупают и стирают форму за свои деньги": Андриюк – о проблеме взяточничества в украинском футболе

10:31 - Читати українською
"Арбитры покупают и стирают форму за свои деньги": Андриюк – о проблеме взяточничества в украинском футболе
Украинские арбитры покупают и стирают форму за свой счет / Фото из открытых источников

Журналист Константин Андриюк назвал главную причину, которая заставляет украинских судей брать взятки.

"Обеспечьте им условия. Арбитры не получают форму с 2014 года. Вдумайтесь! Они покупают ее, стирают за свои деньги. Федерация им не может...

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Я поднимал этот вопрос в соцсетях. Зарплаты, как был доллар по 8, так они и остаются. То есть арбитры Премьер-лиги еще более-менее себя чувствуют, а арбитры Первой и Второй лиги – это вообще! Ему дают полторы тысячи гривен на матч. Он доедет, потом обратно – так он еще и в минусе останется.

Будет ли он честно судить? Они будут брать эти взятки. Например, в Польше зарплата у арбитров тысяча "баксов", – сказал Андриюк в программе "Бомбардир".

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Первая лига УАФ Вторая лига Арбитры Видеоновости футбольные финансы Константин Андриюк
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