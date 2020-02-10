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Арбитра скандального матча Бетис – Барселона наказали "отдыхом"

18:43 148 Читати українською
Арбитра скандального матча Бетис – Барселона наказали "отдыхом"
Санчес Мартінес зник з радарів Прімери

Испанская Федерация отреагировала на ужасное судейство в матче 23 тура Примеры между Бетисом и Барселоной (2:3).

6’ Серхио Каналес
27’ Набиль Фекир
76’ Набиль Фекир
 
Фрэнки де Йонг 9’
Серхио Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг
27’ Набиль Фекир
45+3’ Серхио Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набиль Фекир
80’ Клеман Лангле

Арбитр скандального поединка Хосе Мария Санчес Мартинес не попал в список судейских назначений на 24-й тур, информирует Marca. Его нет ни среди полевых рефери, ни среди представителей бригады VAR.

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Источник в Королевской Федерации футбола (RFEF) сообщил, что 36-летний экономист из Лорки получил отдых, однако испанская пресса настаивает на варианте с отстранением. Сколько еще пропустит Санчес Мартинес, пока неизвестно.

В матче на Бенито Вильямарин арбитр допустил не менее двух существенных ошибок, не удалив Серхи Роберто и не назначив очевидный пенальти на Месси.

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