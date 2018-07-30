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Арбитра матча за Суперкубок Украины Труханова отстранили от судейства на 4 матча, – Денисов

09:58 28 Читати українською
Арбитра матча за Суперкубок Украины Труханова отстранили от судейства на 4 матча, – Денисов
Константин Труханов / Соцсети

Рефери Константин Труханов, который обслуживал матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо, отстранен от судейства на четыре матча.

По информации директора телеканала Футбол 1/2 Александра Денисова, Константин Труханов не будет обслуживать ближайшие матчи УПЛ.

Причина – ошибки при судействе в матче за Суперкубок Украины.

Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛ

Кроме этого, Труханов писал рапорт матча в течение двух дней, а по регламенту арбитр должен подать рапорт не позднее, чем через 24 часа после окончания поединка.

Кроме этого, Денисов раскритиковал рефери из-за дисквалификации защитника Шахтера Исмаили.

"Главный виновник этой ситуации – Константин Труханов. Именно он был непоследовательным в своем судействе и создал прецедент. Грубый фол Бурды, не предназначен пенальти, различные карточки для Бурды и Исмаили – грубые ошибки арбитра", – сказал Денисов.в эфире телеканала Футбол.

"Можно каждое решение Федерации принимать "в интересах Шахтера", – Динамо жестко отреагировало на решение КДК по Исмаили

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Александр Денисов Исмаили Исмаили Суперкубок Украины Константин Труханов Шахтер - Динамо Киев
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