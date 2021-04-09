Румынский рефери Октавиан Шовре, который прославился на весь мир из-за автографа Эрлинга Холанда, попал в неприятную ситуацию.

Арбитра временно отстранили от работы в чемпионате Румынии, согласно решению местного судейской комитета. Об этом сообщает журналист Эммануэль Рошу в своем Twitter.

УЕФА раскритиковал арбитра, который взял автограф у Холанд для благотворительного проекта

Октавиан Шовре не будет обслуживать матч последнего тура чемпионата Румынии в команде Овидиу Хацегана. Связано ли отстранение от работы с тем, что рефери взял автограф у звезды Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда, не уточняется.

К слову, позже стало известно, что румын собирает подобные трофеи и передает их на благотворительность. Правда, действия Шовре были раскритикованы УЕФА.

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