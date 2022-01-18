Поединок 22-го тура Серии А Милан – Специя (1:2) мог завершиться совсем с другим результатом. Помешало спорное судейское решение.

Арбитр Марко Серра стал антигероем матча на Сан-Сиро. В компенсированное время Анте Ребич отдал пас на Жуниора Мессиаса, после чего был сбит соперником. Мессиас поразил дальнюю девятку и, казалось, принес Милану победу, но рефери был иного мнения.

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Серра не выдержал паузы, которая отдала бы преимущество атакующей команде, и назначил штрафной удар за фол против хорвата. Ибрагимович не сумел переиграть кипера Специи, а в следующей атаке гостей Виктор Коваленко отдал ассист на Гаясе, принесшему сенсационную победу лигурийцам. Милан потерял важные три очка в борьбе за Скудетто.

После поединка Марко Серра признал ошибку, но вряд ли это спасет его от дисквалификации. Арбитр выглядел подавленным и пустил слезу в подтрибунном помещении, утверждает Corriere dello Sport.

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