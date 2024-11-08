Донецкому Шахтеру удалось одержать дебютную победу в рамках нынешнего группового этапа Лиги чемпионов. На условно домашней арене в Гельзенкирхене "горняки" вырвали волевую победу над швейцарским Янг Бойз (2:1). Все мячи были забиты еще в первом тайме. После обрезки Бондаренко, которая привела к голу в ворота Ризныка, разницу сделали действия Георгия Судакова. После финального свистка он заслуженно получил звание лучшего игрока матча от УЕФА.

Шахтер, набрав 4 очка, занимает 28 строчку в турнирной таблице ЛЧ, которая пока что не дает путевки в плей-офф. Аналогичное количество баллов у еще трех коллективов: ПСЖ, чешской Спарты и немецкого Штутгарта. Следующий соперник "горняков" – нидерландский ПСВ (27 ноября), а после этого команду Марино Пушича ждет противостояние с Баварией (10 декабря). Подробнее обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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