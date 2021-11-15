Матч португальского первенства между Педрас Рубасом и Оливейро ду Дору чуть не завершился трагедией.

В матче любительского чемпионата Португалии между Педрас Рубрас и Оливейра ду Дуру произошел ужасный инцидент – игрок Зе Габриэл после стыка упал без сознания.

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В эпизод вмешался арбитр, который помог футболисту поддерживать дыхание до того, как медицинский штаб команды выбежал на поле. Болельщики были благодарны судье за его спасение игрока, вознаградив его бурными аплодисментами.

В итоге Зе Габриэла доставили в госпиталь, и его жизни пока ничего не угрожает.

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