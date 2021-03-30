Главный арбитр встречи Чарльз Булу потерял сознание на 81 минуте.

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Рефери внезапно начал шататься и едва не свалился с ног. К нему сразу подбежали несколько футболистов, чтобы помочь спокойно сесть на газон. 34-летний судья из Ганы пришел в себя, но поле покидал на носилках медиков.

Матч досрочно завершили на 81 минуте при счете 3:1 в пользу Кот-д'Ивуара. Резервному арбитру не позволили выйти на замену из-за того, что он... также из Кот-д'Ивуара.

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