Арбитр потерял сознание во время поединка отбора на КАН – матч завершили из-за организационного абсурда
22:44 - Читати українською
Встреча Кот-д'Ивуара и Эфиопии была прервана неприятным инцидентом.
Главный арбитр встречи Чарльз Булу потерял сознание на 81 минуте.
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Рефери внезапно начал шататься и едва не свалился с ног. К нему сразу подбежали несколько футболистов, чтобы помочь спокойно сесть на газон. 34-летний судья из Ганы пришел в себя, но поле покидал на носилках медиков.
Матч досрочно завершили на 81 минуте при счете 3:1 в пользу Кот-д'Ивуара. Резервному арбитру не позволили выйти на замену из-за того, что он... также из Кот-д'Ивуара.
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