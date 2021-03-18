Арбитр получил "леща" от футболиста – болгарский рефери бежал со стадиона от разъяренной толпы
06:00 - Читати українською
Громким скандалом завершился недавний поединок 4-го дивизиона Болгарии.
Арбитр матча Костинброд – Торнадо пострадал от рук футболистов во время поединка.
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Главный судья встречи получил порцию претензий от игрока хозяев, рефери решил наказать "активиста" желтой карточкой, но футболист после этого потерял самообладание и набросился на арбитра. К футболисту присоединились его партнеры по команде.
Рефери пришлось бежать за пределы поля, но несколько ударов в голову судья все же пропустил.
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