Бывший клуб Андрея Лунина потерпел разгромное поражение 0:3, хотя мог пойти победителем на перерыв.

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Ортис добавил к первому тайму 4 минуты, которые растянулись на все 5. На последних секундах случился шедевр – удар Мончу заблокировал защитник, но Эскудеро с еще большего расстояния "прошил" кипера Севильи. Впрочем, судья дал свисток как раз во время полета мяча и гол не засчитал.

THE BIGGEST ROBBERY YOU WILL EVER SEE!



Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball was on it’s way in.



Real Valladolid are ONE point above relegation, they went on to lose 0-3! ?pic.twitter.com/XerA55FWZ8 — Barstool Football (@StoolFootball) May 14, 2023

Игроки и тренерский штаб Вальядолида окружили Ортиса, который начал раздавать карточки разного цвета. После перерыва хозяева развалились, пропустив 3 мяча. Решение Ортиса может очень дорого обойтись Вальядолиду, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.

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