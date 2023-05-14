Арбитр несвоевременным свитком украл шедевр и может привести к вылету экс-команды Лунина – видео мегаскандала
В Испании произошел большой информационный взрыв из-за судейства Мигеля Анхеля Ортиса в матче Вальядолид – Севилья.
Бывший клуб Андрея Лунина потерпел разгромное поражение 0:3, хотя мог пойти победителем на перерыв.
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Ортис добавил к первому тайму 4 минуты, которые растянулись на все 5. На последних секундах случился шедевр – удар Мончу заблокировал защитник, но Эскудеро с еще большего расстояния "прошил" кипера Севильи. Впрочем, судья дал свисток как раз во время полета мяча и гол не засчитал.
Игроки и тренерский штаб Вальядолида окружили Ортиса, который начал раздавать карточки разного цвета. После перерыва хозяева развалились, пропустив 3 мяча. Решение Ортиса может очень дорого обойтись Вальядолиду, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.
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