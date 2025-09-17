"Арбитр нас уничтожил. В первом тайме должен был быть пенальти для нас. Это надо отметить, ведь если бы пенальти назначили нам и не дали им, счет мог бы быть 4:2. У него был плохой вечер" – заявил хорват на послематчевой пресс-конференции.

"Эти феерии никогда не закончатся, если...": Тудор ответил, согласен ли он на ничью с Боруссией – Ювентус отыгрался с 2:4

Специалист также объяснил, что команда серьезно устала после напряженного дерби против Интера, выигранного на выходных. "Если бы матч состоялся в субботу, через неделю после Интера, он не закончился бы так. В перерыве я видел лица игроков – они были белые, мертвые. Пропущенные голы стали следствием усталости. Бремер вернулся после длительной травмы, Камбьясо тоже отсутствовал, а Йылдиз настолько истощился, что его надо было снимать еще в первом тайме. Команде не хватало свежести, энергии, чтобы успевать первыми" – цитирует Тудора GOAL.

Напомним, что Ювентус и Боруссия Д сыграли в результативную ничью 4:4. Хозяева вырвали очко благодаря голам Душана Влаховича и Ллойда Келли уже в компенсированное время.

Ювентус избежал поражения в триллере с Боруссией Д – 8 голов в тайме Лиги чемпионов