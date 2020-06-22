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Арбитр матча Заря – Динамо Балакин отстранен от судейства, – Денисов

10:15 - Читати українською
Арбитр матча Заря – Динамо Балакин отстранен от судейства, – Денисов
Николай Балакин / Фото из открытых источников

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил, что рефери Николай Балакин отстранен от судейства на неопределенный срок за ошибки в матче 26-го тура УПЛ Заря – Динамо (1:3).

"После матча Заря – Динамо мы говорили о Балакине, задавали вопросы. Стало известно, что он надолго отправляется в отпуск.

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Не знаю, может это можно назвать многомесячным карантином. Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи считает, что Балакин допустил ряд грубых ошибок в матче Заря – Динамо. Поэтому он отправляется отдыхать. Он надолго отстранен от судейства", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, после 27 туров Заря набрала одинаковое количество очков с Динамо и занимает третье место. Подопечные Михайличенко, которые идут вторыми, свой календарный поединок против Колоса проведут сегодня. Начало матча в 19:30.

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Видеоновости Лучано Лучи Николай Николай Балакин Заря Заря Александр Денисов Арбитры Динамо Киев Динамо Киев
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