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Арбитр матча Леванте – Реал объяснил, почему поставил пенальти после падения Каземиро

27 февраля 22:30 88 Читати українською
Арбитр матча Леванте – Реал объяснил, почему поставил пенальти после падения Каземиро
Иглесиас Вильянуева / соцсети

Главный арбитр поединка 25 тура Примеры между Леванте и Реалом Инлесиас Вильянуева объяснил свое решение поставить пенальти.

"То, что я сделал, является четким решением. Я поставил пенальти, потому что я увидел пенальти. Арбитры должны принимать решения в миллисекунды, больше нечего добавить об этой игре.

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Судьи пересматривают матчи и анализируют собственную работу, но это без слов о том, что игра была очень комплексной.

Мы работаем над тем, чтобы прояснять вещи и каждый раз иметь больше информации. Наше стремление – становиться лучше", – сказал Вильянуева Radio MARCA.

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Леванте
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Иглесиас Вильянуева Иглесиас Вильянуева Каземиро Каземиро Леванте Леванте Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Леванте - Реал Мадрид
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