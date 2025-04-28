На 90+1-й минуте матча Интер – Рома центральный защитник гостей Эван Н'Дика руками задержал Биссека в своей штрафной площади, но Фаббри на это не отреагировал. Corriere della Sera сообщает, что, по мнению судейских органов, этот эпизод заслуживал максимальной санкции в виде пенальти.

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Ассоциация арбитров считает, что это – то решение, которое должно было быть принято немедленно, даже без помощи VAR, не вмешалась, учитывая то, что защитник "джаллоросси" сосредоточил свое внимание на сопернике, избегая и игнорируя траекторию полета мяча. Однако Фаббри получил отстранение, но не наказание.

Отметим, что последние минуты матча запомнились постоянными апелляциями игроков Интера к арбитру. Лаутаро Мартинес и Дензел Дюмфрис "рисовали" нарушения правил.

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