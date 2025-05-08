Арбитр матча Интер – Барселона заявил, что его подставили – пресса приписывает ему грубые высказывания в адрес Флика
Шимон Марциняк утверждает, что не общался с журналистами после матча Лиги чемпионов Интер – Барселона.
Египетская телекомпания Cairo News утверждает, что взяла у Марциняка комментарий после скандального матча Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Польский арбитр якобы заявил, что критика главного тренера Барселоны Ханси Флика и испанских журналистов является смехотворной и безосновательной.
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Как информирует Przeglad Sportowy, теперь Марциняк утверждает, что вовсе не общался с прессой после матча в Милане. Польский арбитр категорически отрицает, что такой разговор когда-либо имел место. Судье не разрешается давать послематчевые комментарии относительно принятых им решений.
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