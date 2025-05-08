Шимон Марциняк утверждает, что не общался с журналистами после матча Лиги чемпионов Интер – Барселона.

Египетская телекомпания Cairo News утверждает, что взяла у Марциняка комментарий после скандального матча Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Польский арбитр якобы заявил, что критика главного тренера Барселоны Ханси Флика и испанских журналистов является смехотворной и безосновательной.

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Как информирует Przeglad Sportowy, теперь Марциняк утверждает, что вовсе не общался с прессой после матча в Милане. Польский арбитр категорически отрицает, что такой разговор когда-либо имел место. Судье не разрешается давать послематчевые комментарии относительно принятых им решений.

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