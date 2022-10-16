Защитник Кривбасса Иван Дибанго был очень расстроен решением Максима Козыряцкого удалить его в матче против Миная (0:0).

– Все видели твои эмоции после удаления. Обе карточки вызывают очень много сомнений. Что же там случилось?

– Это впервые в моей карьере, когда я получил красную карточку. Поэтому, конечно, я был очень расстроен. Было желание и цель пройти свой футбольный путь без удалений. Так вышло, что арбитр испортил мою мечту.

– Для защитника это почти невозможно, играть без карточек. Первая желтая: ты наступил на ногу сопернику или все же твой партнер по Кривбассу, Волошин?

– Почему… Есть исключения из правил в футболе. Например, Филипп Лам, который за всю свою долгую карьеру ни разу не удалялся с поля. Относительно моего предупреждения: я не наступал на ногу сопернику, но арбитр решил иначе. Это футбол, и, к сожалению, такое бывает, что он принял ошибочное решение.

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– А как насчет второго предупреждения?

– Я только хотел добраться до мяча. Соперника не бил по лицу. В этом эпизоде ​​его голова была очень низко, и он сам врезался в мою руку.

– Насколько трудно было воспринять такое решение арбитра: удаление?

– Очень обидно. И к тому же оставил команду в меньшинстве… Это только моя вторая игра в Украине. Уверен, что этот момент сделает меня только сильнее и в следующих матчах я буду играть только лучше.

– Ждем решения КДК. Веришь ли ты в футбольное правосудие?

– Да, я надеюсь, они примут решение в мою пользу и все будет хорошо. Ведь очень хочу сыграть в следующем матче, – сказал Дибанго в разговоре с пресс-службой Кривбасса.

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