"Я не могу упрекнуть игроков. Мы сделали максимум, но сейчас надо быть идеальными. В двух или трех матчах мы не очень хорошо играли в обороне. Это тяжелый удар, мы разочарованы. Начиная с завтрашнего дня, мы должны идти вперед и стараться выиграть последние пять матчей, чтобы стать чемпионами. Наша задача не отличается от других претендентов.

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Мое удаление? Я не понимаю этого. Будто я проявил неуважение к резервному арбитру. Но я ничего плохого ему не говорил. Невероятно, что мне показали красную. Арбитр хотел получить свою минуту славы. Что ж, спасибо ему.

Было несколько моментов, когда он ответил мне пренебрежительно. Думаю, он просто не понимает, что такое уважение", – цитирует Кумана AS.

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