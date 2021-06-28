Арбитр финала Лиги чемпионов и еще пять бригад покинули Евро-2020
Матеу Лаос, который рассудил финал Лиги чемпионов-2021, Клеман Тюрпен, Андреас Экберг, Артур Диаш, Орель Гринфельд и Иштван Ковач вместе со своими бригадами покинули Евро-2020, сообщает AS со ссылкой на IUSPORT.
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Ожидается, что уже послезавтра состоится следующее сокращение судейского корпуса на Евро-2020, когда начнутся матчи 1/4 финала.
Отметим, что Лаос после того, как отработал на матче Манчестер Сити – Челси рассудил три поединка группового этапа Евро-2020.
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