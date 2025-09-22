Добивание после одиннадцатиметрового удара отменят, сообщил бывший испанский рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Легендарный экс-арбитр Пьерлуиджи Коллина давно продвигал идею запрета добивания после неудачного пенальти во время игры, и уже скоро эту практику могут утвердить официально. Согласно этому правилу, если вратарь отразил удар – сразу будет назначаться удар от ворот. Команда, которая заработала пенальти, останется без права на добивание, как и в серии пенальти.

Эта инициатива все еще ожидает одобрения Международной футбольной ассоциации (IFAB). В случае успеха новое революционное правило будет применено уже на чемпионате мира 2026 года.

