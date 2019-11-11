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Арбитр Балакин не из Киевской области, а из Киева – это уже конфликт интересов, – Ступар

11:11 44 Читати українською
Арбитр Балакин не из Киевской области, а из Киева – это уже конфликт интересов, – Ступар
Николай Балакин и Дентиньо / фото из открытых источников

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу Николая Балакина в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Несистемность и непоследовательность судейства Балакина – прослеживалась. Понятно, что это была его первая работа в украинском классико. Дали ему авансом арбитра ФИФА и он пытается оправдать это доверие. Но это на так просто. Необходимо время и опыт.

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Думаю, что все у него получится. Однако, в таких матчах не надо подставлять арбитра. Считаю, что Лучано Лучи подставил Николая Балакина. Этот арбитр не из Киевской области, как он представлен на сайте Комитета арбитров УАФ, а из Киева. Именно в столице Украины он проживает. А это уже конфликт интересов. Назначить арбитра, который проживает в Киеве, обслуживать матч с участием Динамо... Как честно ты бы не судил, но потом все равно тебе об этом кто-то скажет. Плюс дополнительное психологическое напряжение на рефери, которое никому не нужно. В Украине есть опытные арбитры, которые могли отработать на этом матче не хуже Балакина", – цитирует Ступара Footboom.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Николай Балакин удалил хавбека Шахтера Тайсона, который показал фанатам Динамо неприличный жест. В скандальном матче Шахтер победил Динамо (1:0) и увеличил свой отрыв в от киевлян до 13 очков.

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Шахтер - Динамо Киев Мирослав Ступар Мирослав Ступар Николай Балакин Николай Балакин
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