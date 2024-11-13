Недавно в соцсетях появилось видео, на котором арбитр АПЛ назвал Ливерпуль "дерьмом", а Юргена Клоппа "немецким мудаком". Дэвида Кута отстранили от его обязанностей и начали расследование.

Известный арбитр АПЛ назвал Ливерпуль "дерьмом" – его отстранили на момент расследования

Как сообщает The Sun, существует большая вероятность, что арбитр покинет свою должность до вынесения вердикта. Таким образом, Кут потеряет зарплату в 100 тысяч фунтов в год, которую получает за свою работу. 42-летнего специалиста VAR исключили также из списка УЕФА на матчи Лиги наций во время международного перерыва после его нецензурных высказываний.

ФИФА пересмотрит условия сотрудничества с Дэвидом Кутом.

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