На 34-й минуте встречи "чайки" получили право на перспективный штрафной удар. Главный рефери Ли Мейсон дал свисток, а защитник гостей Льюис Данк забил гол. И тут началось.

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Сначала арбитр мяч не засчитал, но впоследствии изменил свое решение – счет стал равным. После этого вмешался VAR, и гол снова был отменен. Оказалось, что разрешение выполнять штрафной было дано слишком рано – Вест Бромвич еще не выстроил стенку.

Заметим, что перед отчетным туром Вест Бромвич находился на предпоследнем месте турнирной таблицы без шансов улучшить свое положение, а Брайтон расположился в четырех очках над зоной вылета.

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