Араухо предстал перед болельщиками Барселоны со своим ребенком – милое видео
16:35 - Читати українською
Защитник Барселоны Рональд Араухо впервые вышел на люди вместе со своей недавно родившейся дочерью.
Открытая тренировка Барселоны стала особенной для семьи Араухо – уругваец появился на поле вместе со своим ребенком.
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Трогательное видео опубликовал твиттер Барселоны. Добавим, что девочка родилась всего несколько месяцев назад.
В текущем сезоне Араухо провел 20 матчей за каталонцев этого сезона, в которых отличился 2 забитыми мячами.
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