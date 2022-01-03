Защитник Барселоны Рональд Араухо впервые вышел на люди вместе со своей недавно родившейся дочерью.

Открытая тренировка Барселоны стала особенной для семьи Араухо – уругваец появился на поле вместе со своим ребенком.

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Трогательное видео опубликовал твиттер Барселоны. Добавим, что девочка родилась всего несколько месяцев назад.

В текущем сезоне Араухо провел 20 матчей за каталонцев этого сезона, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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