Аппетитная героиня финала Лиги чемпионов проводит карантин топлес – красавица вспомнила свой подарок Ливерпулю

Американская модель Кинси Волански продолжает кичиться своим прошлогодним "подвигом".

Все сторонники игры миллионов помнят, пожалуй, самый яркий эпизод финала ЛЧ 2018/19 Тоттенхэм – Ливерпуль (0:2), когда во время игры на поле выбежала горячая блондина в купальнике. Благодаря этому эпизоду девушка увеличила свою армию фанатов в разы.

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Сейчас Кинси Волански не имеет возможности повторить свой "подвиг", ведь почти все чемпионаты приостановлены, да и сама девушка находится на карантине на Багамах. При этом модель не забывает радовать своих поклонников откровенными фото.

Недавно 23-летняя красавица опубликовала видео со своими безумных выходками, где почетное место занял забег перед триумфом Ливерпуля.

Футбол в жизни Кинси представлен не только одним матчем. Волански снялась в горячей рекламе напитка и продемонстрировала свои футбольные навыки. Стоит отдать должное, девушка достойно себя проявила.