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Аппетитная героиня финала Лиги чемпионов проводит карантин топлес – красавица вспомнила свой подарок Ливерпулю

11:40 87 Читати українською
Аппетитная героиня финала Лиги чемпионов проводит карантин топлес – красавица вспомнила свой подарок Ливерпулю
Кинси Волански / Фото из открытых источников

Американская модель Кинси Волански продолжает кичиться своим прошлогодним "подвигом".

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Все сторонники игры миллионов помнят, пожалуй, самый яркий эпизод финала ЛЧ 2018/19 Тоттенхэм – Ливерпуль (0:2), когда во время игры на поле выбежала горячая блондина в купальнике. Благодаря этому эпизоду девушка увеличила свою армию фанатов в разы.

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Сейчас Кинси Волански не имеет возможности повторить свой "подвиг", ведь почти все чемпионаты приостановлены, да и сама девушка находится на карантине на Багамах. При этом модель не забывает радовать своих поклонников откровенными фото.

Недавно 23-летняя красавица опубликовала видео со своими безумных выходками, где почетное место занял забег перед триумфом Ливерпуля.

Футбол в жизни Кинси представлен не только одним матчем. Волански снялась в горячей рекламе напитка и продемонстрировала свои футбольные навыки. Стоит отдать должное, девушка достойно себя проявила.

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Теги
Лига чемпионов Мир Девушки футболистов Девушка дня Тоттенхэм - Ливерпуль
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