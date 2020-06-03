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"Аппетит приходит во время еды": Шаран озвучил еврокубковые амбиции Александрии

11:26 41 Читати українською
"Аппетит приходит во время еды": Шаран озвучил еврокубковые амбиции Александрии
Владимир Шаран / Фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями относительно задач команды после рестарта УПЛ.

Мы достаточно решительно настроены на борьбу за призовые места. Хочется подтвердить, что мы и в этом году тоже способны навязать борьбу за бронзовые награды.

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Аппетит приходит во время еды, но о втором месте мы не думаем – у нас стоит задача попасть в еврокубковый турнир. Мы прекрасно понимаем, что Динамо есть Динамо, да и Заря выглядит достаточно серьезно. Александрия же – скромная команда, которая, конечно же, хочет одерживать победы и выполнить еврокубковую задачу. Но о Лиге чемпионов никто не думает", – сказал Шаран в комментарии изданию UA-Футбол.

Напомним, Александрия минимально обыграла Зарю в матче 24-го тура УПЛ (1:0). Теперь подопечные Шарана имеют в активе 43 пункта и занимают 5 место турнирной таблицы УПЛ.

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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Лига чемпионов Владимир Шаран Владимир Шаран Заря Заря Александрия Александрия Лига Европы
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