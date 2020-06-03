"Аппетит приходит во время еды": Шаран озвучил еврокубковые амбиции Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями относительно задач команды после рестарта УПЛ.

Мы достаточно решительно настроены на борьбу за призовые места. Хочется подтвердить, что мы и в этом году тоже способны навязать борьбу за бронзовые награды.

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Аппетит приходит во время еды, но о втором месте мы не думаем – у нас стоит задача попасть в еврокубковый турнир. Мы прекрасно понимаем, что Динамо есть Динамо, да и Заря выглядит достаточно серьезно. Александрия же – скромная команда, которая, конечно же, хочет одерживать победы и выполнить еврокубковую задачу. Но о Лиге чемпионов никто не думает", – сказал Шаран в комментарии изданию UA-Футбол.

Напомним, Александрия минимально обыграла Зарю в матче 24-го тура УПЛ (1:0). Теперь подопечные Шарана имеют в активе 43 пункта и занимают 5 место турнирной таблицы УПЛ.

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