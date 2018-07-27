Апостолюк перешел в аренду в датский Фремад Амагер

Полузащитник Олимпика Владислав Апостолюк будет выступать на правах аренды за датский клуб Фремад Амагер.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Владислав Апостолюк до конца сезона 2018/2019 будет выступать на правах аренды в датском клубе Фремад Амагер.

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Украинец может дебютировать в составе нового клуба уже в воскресенье, 29 июля, в матче против Хельсингера.

Апостолюк выступал за молодежную команду дончан. За основную команду провел 1 матч (в конце прошлого сезона против Александрии).

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