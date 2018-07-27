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Апостолюк перешел в аренду в датский Фремад Амагер

19:17 9 Читати українською
Апостолюк перешел в аренду в датский Фремад Амагер
Владислав Апостолюк / ФК Олимпик

Полузащитник Олимпика Владислав Апостолюк будет выступать на правах аренды за датский клуб Фремад Амагер.

Олимпик на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Владислав Апостолюк до конца сезона 2018/2019 будет выступать на правах аренды в датском клубе Фремад Амагер.

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Украинец может дебютировать в составе нового клуба уже в воскресенье, 29 июля, в матче против Хельсингера.

Апостолюк выступал за молодежную команду дончан. За основную команду провел 1 матч (в конце прошлого сезона против Александрии).

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