СК Днепр-1 уже имеет уверенное преимущество над киприотами в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Видео голов в поединке Аполлон – СК Днепр-1 смотрите на Футбол 24.

Днепряне повели в счете уже на 11-й минуте. Гуцуляк классно разрезал оборону соперника и Довбик с Рубчинским вышли вдвоем на одного вратаря. Артём не пожадничал и отдал партнеру, который в падении забил первый гол СК Днепр-1 на групповом этапе.

Аполлон – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча ЛК – с Довбиком по первые очки

Позже это же трио оформило и второе взятие ворот. Снова Гуцуляк разрезал оборону пасом на Рубчинского, а тот отдал на Довбика. Форвард поиздевался над защитой, посадив защитника на пятую точку, после чего отправил мяч в ворота.

Перед перерывом Довбик оформил дубль. На этот раз Артем отдал пас Бусанелло, который ворвался в штрафную и вернул мяч форварду – тот в касание сделал счет 3:0.