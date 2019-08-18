Наполи сделал новое предложение Интеру по Икарди – известный нападающий и значительная сумма

Наполи все еще надеется подписать нападающего Интера Мауро Икарди.

Руководство Наполи готовит новое предложение Интеру по трансферу аргентинского нападающего Мауро Икарди. "Голубые" готовы отдать 65 млн евро и польского форварда Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, приоритетным вариантом для Икарди является туринский Ювентус. Однако, аргентинец может перейти и в другой клуб после трансфера Лукаку.

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Напомним, новый наставник Интера Антонио Конте не рассчитывает на скандального аргентинца и стремится продать его в другую команду.