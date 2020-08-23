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"Аплодисменты" – Карпаты иронично поздравили Рух с дебютом в УПЛ после позорного поражения

21:40 - Читати українською
"Аплодисменты" – Карпаты иронично поздравили Рух с дебютом в УПЛ после позорного поражения
Ворскла – Рух / Фото ФК Ворскла

Пресс-служба Карпат продемонстрировала тонкое чувство юмора по отношению к другому львовскому клубу.

10’ Давид Пуцлин
26’ Руслан Степанюк
43’ Игор Дуць
44’ Александр Скляр
49’ Владислав Кулач
 
Валерий Федорчук 63’
Богдан Бойчук 90+1’
10’ Давид Пуцлин
26’ Руслан Степанюк
43’ Игор Дуць
44’ Александр Скляр
49’ Владислав Кулач
63’ Валерий Федорчук
90+1’ Богдан Бойчук

Рух разгромно уступил Ворскле (2:5) в первом туре чемпионата Украины. Такое событие не смогли пропустить Карпаты, которые имеют не слишком дружеские отношения с "желто-черными".

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"Львы" опубликовали в Instagram видео из комедийного телешоу с единственным месседжем – "Аплодисменты". "Карпаты поздравляют Рух с дебютным матчем в УПЛ! С росы и воды!" – говорится в подписи к видео.

Напомним, после вылета из УПЛ Карпаты заявились на следующий сезон во Вторую лигу.

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Теги
Карпаты Карпаты Видеоновости Рух Рух Ворскла - Рух
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