"Аплодисменты" – Карпаты иронично поздравили Рух с дебютом в УПЛ после позорного поражения

Рух разгромно уступил Ворскле (2:5) в первом туре чемпионата Украины. Такое событие не смогли пропустить Карпаты, которые имеют не слишком дружеские отношения с "желто-черными".

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"Львы" опубликовали в Instagram видео из комедийного телешоу с единственным месседжем – "Аплодисменты". "Карпаты поздравляют Рух с дебютным матчем в УПЛ! С росы и воды!" – говорится в подписи к видео.

Напомним, после вылета из УПЛ Карпаты заявились на следующий сезон во Вторую лигу.

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