На Туманном Альбионе наблюдают серьезные проблемы с пандемией.

За последнюю неделю в чемпионате Англии протестовали 2295 человек и 40 результатов оказались положительными, сообщает официальный сайт турнира.

Барселона получила результаты повторного тестирования на COVID-19

Это рекордный показатель в сезоне 2020/21. Из-за такого резкого скачка заболеваемости было уже отменено три поединка, встречи Фулхэма с Бернли и Тоттенхэмом, а также игру Эвертон – Манчестер Сити.

Ранее руководство лиги заявляло, что ситуация контролируется и турнир не будет останавливаться.

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