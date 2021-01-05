АПЛ зафиксировала рекордное количество больных на COVID-19
18:44 - Читати українською
На Туманном Альбионе наблюдают серьезные проблемы с пандемией.
За последнюю неделю в чемпионате Англии протестовали 2295 человек и 40 результатов оказались положительными, сообщает официальный сайт турнира.
Барселона получила результаты повторного тестирования на COVID-19
Это рекордный показатель в сезоне 2020/21. Из-за такого резкого скачка заболеваемости было уже отменено три поединка, встречи Фулхэма с Бернли и Тоттенхэмом, а также игру Эвертон – Манчестер Сити.
Ранее руководство лиги заявляло, что ситуация контролируется и турнир не будет останавливаться.
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