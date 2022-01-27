На звание лучшего тренера января претендуют Хосеп Гвардиола (Ман Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Бруну Лаже (Вулверхэмптон) и Дин Смит (Норвич), сообщает пресс-служба АПЛ.

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На приз игрока месяца больше претендентов: Давид Де Хеа (МЮ), Кевин де Брюйне (Ман Сити), Джаррод Боуэн (Вест Хэм), Джек Харрисон (Лидс), Жоау Моутиньо (Вулверхэмптон) и Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон).

Возможность проголосовать за своего фаворита есть по ссылкам: тренер и игрок . В декабре лучшими признавали двух представителей "горожан": Хосепа Гвардиолу и Рахима Стерлинга.

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