АПЛ выбрала лучший гол сезона 2019/20 – видео впечатляющего сольного прохода звезды Тоттенхэма

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин стал автором самого красивого гола в прошлом сезоне АПЛ.

Гол Сон Хин Мина в ворота Бернли признан лучшим в сезоне 2019/20, сообщает официальный твиттер АПЛ.

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Азиат подхватил мяч у своей штрафной и протянул его к воротам соперника, проскочив мимо нескольких защитников Бернли, и уверенно реализовав выход один на один.

К слову, Сон Хын Мин провел 41 поединок в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 18 голов и 12 ассистов.

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