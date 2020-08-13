toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

АПЛ выбрала лучший гол сезона 2019/20 – видео впечатляющего сольного прохода звезды Тоттенхэма

14:57 - Читати українською
АПЛ выбрала лучший гол сезона 2019/20 – видео впечатляющего сольного прохода звезды Тоттенхэма
Сон Хын Мин / Reuters

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин стал автором самого красивого гола в прошлом сезоне АПЛ.

Гол Сон Хин Мина в ворота Бернли признан лучшим в сезоне 2019/20, сообщает официальный твиттер АПЛ.

Ливерпуль представил выездную форму на сезон 2020/21 – "красные" будут играть в цветах принципиального конкурента

Азиат подхватил мяч у своей штрафной и протянул его к воротам соперника, проскочив мимо нескольких защитников Бернли, и уверенно реализовав выход один на один.

К слову, Сон Хын Мин провел 41 поединок в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 18 голов и 12 ассистов.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Наполи потерял надежду подписать Миколенко – итальянцы шокированы аппетитами Динамо
12:55
6341
Теги
Сон Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Англия АПЛ Видеоновости Фантастические голы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
13
мин
Балканы
17:30
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?