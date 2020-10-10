Хавбек оформил роскошный гол в ворота Манчестер Сити, закрутив мяч в дальнюю девятку ворот Эдерсона и сделал счет 1:4 в пользу "лис".

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Мэддисон опередил забитые мячи Обамеянга (в ворота Фулхэма), Рашфорд (Брайтону), Салаха (Лидсу), Мареза (Лестеру), а также пушечный выстрел Риса Джеймса в матче Челси против Брайтона.

К слову, Мэддисон сыграл в 4 матчах текущего сезона в составе Лестера, записав в свой актив гол и ассист.

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