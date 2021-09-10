Португальский специалист стал лучшим на старте Премьер-лиги, сообщает официальный сайт турнира.

АПЛ назвала лучшего игрока августа

Эшпириту Санту летом возглавил Тоттенхэм и прекрасно начал кампанию в АПЛ. Под его руководством "шпоры" одержали три победы с минимальным счетом и возглавляют турнирную таблицу. Для 47-летнего португальца этот приз – четвертый в карьере. Предыдущие три награды он завоевал во главе Вулверхэмптона.

К слову, в 4-м туре Премьер-лиги Тоттенхэм поедет в гости к Кристал Пэлас. Поединок станет первым в субботней программе лиги и начнется в 14:30 по киевскому времени.

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