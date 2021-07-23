Каждый клуб АПЛ должен пройти обязательную вакцинацию от коронавируса до 1 октября, сообщает издание La Repubblica. Это касается как игроков, так и тренеров и другого персонала клуба.

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Отмечается, что до 1 октября необходимо будет получить две дозы вакцины. Если же игрокам вакцинироваться до тех пор не удастся, то им будет запрещено выходить на поле.

К слову, новый сезон АПЛ стартует 13 августа матчем Брентфорд – Арсенал. Начало встречи в 22:00.

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