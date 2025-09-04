АПЛ ввела новые правила – флаг Украины на матчах под вопросом
Английская Премьер-лига закрывает двери для символики воюющих стран.
Как информирует The Athletic, АПЛ накануне старта нового сезона разослала клубам инструкции по контролю символики на стадионах. По сообщению источника, организация настаивает на том, чтобы в дни матчей не появлялись "политически мотивированные материалы".
В частности, говорится о запрете флагов и атрибутики стран или организаций, находящихся в состоянии войны. В документах прямо упоминаются Израиль и Палестина – клубы должны делать все возможное, чтобы их символика не попадала на трибуны. В то же время очевидно, что аналогичные правила будут действовать и в отношении флагов Украины или России.
Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года клубы АПЛ активно демонстрировали поддержку нашей страны. На многих аренах тогда появлялись баннеры, сине-желтые флаги и флешмобы в знак солидарности с украинским народом.
