Как информирует The Athletic, АПЛ накануне старта нового сезона разослала клубам инструкции по контролю символики на стадионах. По сообщению источника, организация настаивает на том, чтобы в дни матчей не появлялись "политически мотивированные материалы".

В частности, говорится о запрете флагов и атрибутики стран или организаций, находящихся в состоянии войны. В документах прямо упоминаются Израиль и Палестина – клубы должны делать все возможное, чтобы их символика не попадала на трибуны. В то же время очевидно, что аналогичные правила будут действовать и в отношении флагов Украины или России.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года клубы АПЛ активно демонстрировали поддержку нашей страны. На многих аренах тогда появлялись баннеры, сине-желтые флаги и флешмобы в знак солидарности с украинским народом.

