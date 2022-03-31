АПЛ возвращает правило пяти замен и изменяет коронавирусные требования
Клубы английской Премьер-лиги провели заседание, на котором приняли три важных решения о заменах, трансферном окне и борьбе с ковидом.
Со следующего сезона АПЛ командам официально разрешено проводить пять замен в три окна, как это было в начале пандемии, сообщает сайт организации.
Миколенко прогрессирует, Зинченко и Ярмоленко в минусе – изменение стоимости игроков АПЛ
В текущей кампании английской элиты во время матча можно было выпускать только троих игроков. В то же время в Кубке Англии, Кубке английской лиги и европейских турнирах было сохранено коронавирусное правило пяти замен.
Также АПЛ утвердила даты летнего трансферного окна. Оно откроется 10 июля и закроется 1 сентября в 23:00 по британскому летнему времени, как и в других европейских лигах.
Кроме того, с 4 апреля английская лига отменяет обязательное тестирование на коронавирус игроков и персонала дважды в неделю и настаивает на тестах только в случае появления симптомов болезни.
ЧМ-2022: экспресс-представление участников Мундиаля – определены корзины перед жеребьевкой