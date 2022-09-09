Чемпионат Англии, как и другие спортивные события в стране, возьмет паузу, чтобы почтить память монарха.

В четверг, 8 сентября, стало известно о смерти Елизаветы II. Королева Соединенного Королевства находилась на троне более 70 лет и стала любимицей нации. В стране готовится массовая отмена всех развлекательных событий.

Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

АПЛ на официальном сайте сообщила о трауре и выразила соболезнования королевской семье. Ведущие английские клубы также оплакивают уход Ее Величества в соцсетях. Арсенал и МЮ отдали честь монархине на матчах Лиги Европы.

Клубы АПЛ готовятся к переносу всего 7 тура чемпионата, сообщает Daily Mail. Руководство лиги консультируется с властями и вскоре объявит решение. В центральном матче уик-энда Манчестер Сити должен сыграть с Тоттенхэмом, а Зинченко – встретиться с Миколенко.