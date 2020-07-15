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АПЛ утвердила сроки трансферного окна – будет дополнительный период для "домашнего" рынка

14:38 - Читати українською
АПЛ утвердила сроки трансферного окна – будет дополнительный период для "домашнего" рынка
Хаверца и Санчо сватают в АПЛ / Фото из открытых источников

Участники английской Премьер-лиги определились с продолжительностью ближайшего трансферного окна.

Клубы имеют право подписывать новых игроков с 27 июля по 5 октября, информирует официальный сайт АПЛ.

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Такая дата соответствует рекомендациям УЕФА, который попросил национальные ассоциации завершить все свои трансферы до последнего дня подачи заявок на еврокубки (5 октября). Впрочем, Англия решила сделать дополнительное "домашнее" окно. С 5 по 16 октября клубы АПЛ смогут оформлять трансферы с представителями низших лиг страны, но не между собой.

Добавим, что немецкая Бундеслига также приняла сроки своего окна – от 15 июля по 5 октября.

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